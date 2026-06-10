俳優の溝端淳平（36）が9日深夜放送の日本テレビ系「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜深夜0・04）に出演。新人時代に受けた容姿にまつわる指摘を明かす場面があった。この日のテーマはルッキズム。MCの上田晋也が「見た目、容姿とかで、不快な思いをしたことはある？」と質問した。これに、溝端は「目が大きいので、新人の頃とかは学園ものとかで、後ろに抜ける時に、目がデカくて、動かすと邪魔だから、“なるべく動かさな