（CNN）CNNが位置情報を特定したウェブカメラの映像には、バーレーン首都マナマにある米海軍第5艦隊の施設の方向から明るい閃光（せんこう）が発生する瞬間が映っているとみられる。この映像は、米軍施設の北東約5.6キロの位置にあるアースTVのウェブカメラによって撮影された。映像のタイムスタンプによると、閃光が発生したのは、バーレーン当局が警報の作動を発表して攻撃が迫っていることを示唆した3分後に当たる。閃光の原因