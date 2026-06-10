オリックス・杉沢龍外野手（26）が10日、京セラドームでヤクルト戦を戦う1軍本隊に合流した。このまま出場選手登録されるとみられる。大卒4年目の今季は初めて開幕1軍をつかみとり、13打数5安打、打率・385。存在感を示していた矢先の4月14日西武戦で右手首に死球を受け、「右尺骨遠位端骨折」と診断されて離脱を余儀なくされていた。リハビリを経て今月6日のファーム・リーグ阪神戦で実戦復帰。チームは故障者が相次ぐ状況