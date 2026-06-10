関東はきょうも梅雨空関東は梅雨入りして4日目ですが、きょうも梅雨空が続くでしょう。ただ、全国的に見ると晴れる所が多そうです。【CGで見る】降水と雲の予想シミュレーション＜10日午後1時〜＞【広く梅雨の晴れ間だが沖縄は大雨】本州付近は高気圧に覆われて晴れる所が多いでしょう。ただ、関東は湿った海からの風が入り、雲に覆われ、梅雨空になりそうです。沖縄は梅雨前線上を熱帯低気圧から変わる温帯低気圧が進むため、雨