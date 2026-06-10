◇MLB ロッキーズ7-3カブス(日本時間10日、クアーズ・フィールド)ロッキーズの菅野智之投手がカブス戦に先発登板。6回途中3失点で今季6勝目を飾りました。前回登板の3日、エンゼルス戦では5回2失点で今季5勝目。それから中6日でマウンドでした。まずは打線が序盤3イニングで7得点と奮起。大量援護を受けた菅野投手は、3回に安打と2つの四球で1アウト満塁とし、犠牲フライで1点を返されますが、ここは最少失点で切り抜けます。その