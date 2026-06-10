ホワイトソックスのブレイデン・モンゴメリー外野手（２３）は９日（日本時間１０日）の本拠地でのブレーブス戦で「６番・右翼」でメジャーデビューし、延長１０回にメジャー１号となるサヨナラ２ランを放った。５打数２安打３打点だった。本拠地レート・フィールドが大歓声に包まれたのは４―５の延長１０回二死三塁だった。相手守護神イグレシアスの１ストライクからの２球目、真ん中低めの９０・４マイルのチェンジアップを