お笑いコンビ「ウエストランド」井口浩之が１０日、Ｘ（旧ツイッター）を更新。１１日（日本時間１２日午前４時〜）日にキックオフとなるＦＩＦＡワールドカップ北中米大会の開幕戦、メキシコ対南アフリカ戦の勝敗予想を投稿した。大のサッカーファンで、過去の大会の優勝国を連続で的中させている井口は「メキシコ勝利予想！！！何と言っても開催国なので！」と米国、カナダとともに、開催国の１つでもあるメキシコが順当に勝