【メトロ2039】 2027年2月 発売予定 4A Gamesは、プレイステーション 5/Xbox Series X|S/PC用シューティング「メトロ2039」を2027年2月に発売すると発表した。あわせてゲームプレイトレーラーを公開した。 ゲームプレイトレーラーでは、舞台となるモスクワの地下世界や地上を舞台に「ハンター」と呼ばれる指導者のアウトラインを