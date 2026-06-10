ア・リーグ西地区最下位に低迷するエンゼルスに意外な人物への球団売却の情報が浮上している。米メディアを騒がしているのはユーチューバーで起業家の「ミスター・ビースト」ことジミー・ドナルドソン氏（２８）。メーンチャンネルの登録者数は４億９０００万人を越え、２０２３年の「ＴＩＭＥ」誌の「もっとも影響力ある世界の１００人」や２０２４年の「フォーブス」誌の「もっとも高収入のユーチューブクリエーター」の１位に