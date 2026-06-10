夕食のメインになりそうな「冷凍肉おかず」を買うなら【業務スーパー】へ寄ってみて。お弁当にも使いやすく、冷凍庫でストックできる商品が揃っています。今回はマニアが高く評価した商品を含め、あったら頼りになりそうな肉系のおかずをご紹介。献立に迷った時、あと1品欲しい時にぜひ活用してみて。 1kgのたっぷり感が嬉しい！ @racco_clubさんが「1kg入りでこの価格は破格」と絶賛したのは、大容量でまと