女優・笹本玲奈（４０）が１０日に自身のインスタグラムを更新し、第２子出産を公表した。「メリーを無事に演じ終えた事、今までの演劇人生に感じた事の無いくらいの大きな安堵（あんど）感でいっぱいです。暖かいご声援本当にありがとうございました」（原文ママ）と、ミュージカル「メリー・ポピンズ」が千秋楽を迎えたことをまずは報告。同作で笹本は濱田めぐみ、朝夏まなととともにトリプルキャストで主演を務め、メリー・