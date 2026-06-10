【モデルプレス＝2026/06/10】音楽家のCocomiが6月10日、都内で開催されたTHE MONSTERS 10周年記念展 東京「MONSTERS BY MONSTERS：NOW AND THEN」プレビューに女優の本田翼、アーティストのカシン・ロン氏と共に出席。10年後の将来像について明かした。【写真】25歳キムタク長女「変顔が上手すぎ」美人母との幼少期ショット◆Cocomi、10年後の将来像明かす本展の感想をCocomiは「刺激的ですし、世界観にどっぷり浸かれる」と口に