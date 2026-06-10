子どもの反抗期は、親にとって孤独な戦いのような側面があります。何を言っても跳ね返されてしまう日々の中で、親たちはどう向き合えばよいのでしょうか。筆者の友人が試みた、言葉を超えたコミュニケーションの形をご紹介します。 4コマ漫画