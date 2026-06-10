演劇界の優れた業績を表彰する「第５１回菊田一夫演劇賞」の授賞式が１０日、都内で行われ、舞台「大地の子」（演出・栗山民也氏）の上演関係者一同が大賞を受賞。同作に出演した上白石萌歌が出席した。俳優の井上芳雄が主演を務め、戦争孤児の波乱の人生を描く山崎豊子の小説を舞台化した。チェックのドレス姿で登場した上白石は「上演していたのは、今年の３月のことなんですが、今でも大地を踏みしめていた時の血のたぎるよ