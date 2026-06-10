世田谷区の保坂展人区長が2026年6月9日にXを更新。高市早苗首相陣営が選挙時に他候補の誹謗中傷動画の作成・拡散を依頼していた疑惑を巡る騒動について、「今後の民主主義が崩壊する否かの瀬戸際にある」という持論を展開した。「2月総選挙の『選挙の正当性』を問うもの」「週刊文春」が報じているこの問題。高市首相は国会の答弁などで一貫して疑惑を否定している。一方、保坂区長はXで「私たちは歴史的な転換点のさなかにいるの