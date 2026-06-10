予約販売期間は6月15日から7月3日北中米ワールドカップ（W杯）の開催を記念して、カナダ王室造幣局が鋳造する記念コインの最終予約販売が6月15日から開始され、数量限定の最高クラスの物は924万円で販売される。泰星コイン株式会社が全国の主要金融機関を販売窓口にする記念コインのうち最高クラスのものは、限定70枚の350カナダドル（約4万円）金貨で924万円。限定150枚の200カナダドル金貨が187万円、限定400枚の100カナダド