グレープストーンが展開するバターシリアルスイーツ専門店｢シュガーバターの木｣から、カプセルトイ「シュガーバターサンドの木 キーホルダー」が登場。個性豊かな「シュガーバターの木」の個包装に、本物そっくりなお菓子のミニチュアを合わせたとってもキュートなキーホルダー全6種がラインナップされます☆ タカラトミーアーツ ガチャ「シュガーバターサンドの木 キーホルダー」 価格：1回300円（税込）発売日：