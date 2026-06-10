フリーアナウンサーの堀江聖夏（みな、32）が10日までに自身のインスタグラムを更新。作務衣姿で自然と触れ合っているショットを披露した。「自然と触れ合うイベントしたいな来てくれる？」とつづり、自然の中で、えんじ色の作務衣姿で、大根やニンジンを手にしたり、アユをほおばったりしている写真をアップした。この投稿にフォロワーらからは「可愛いですね」「美しいミナさん」「すごい自然界を感じるー」「料理屋の女