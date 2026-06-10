東京株式市場では午後も売り注文が広がっていて、日経平均株価は一時、1600円値下がりし、6万4000円台を割り込む場面もありました。きのうのニューヨーク市場で、ハイテク株の比率が高いナスダックの株価指数が下落したことを受け、東京市場でもAI・半導体関連株を中心に値下がりしています。なかでも、ソフトバンクグループとアドバンテストの2銘柄だけで日経平均株価を850円ほど押し下げる場面もありました。また、日本時間の今