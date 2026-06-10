ＳＮＳ上で副業でもうかると誘い、現金をだまし取ったとして、大阪府警は１０日、アプリ開発会社の代表の男（２９）（大阪市淀川区）ら４１人を詐欺容疑で逮捕したと発表した。府警は９日、複数の拠点を一斉に捜索。男らのグループが「副業詐欺」の手口で、少なくとも全国の約２３００人から約６億５０００万円を集めたとみて調べる。発表では、男ら４１人は２０２５年１１月〜今年３月、大阪府内の３０〜５０歳代の女性３人か