阪神の高橋遥人投手（３０）が１０日、５月度の「大樹生命月間ＭＶＰ賞」を受賞した。これで３・４月度に続く２カ月連続での受賞。球団の投手では２０１３年、５、６月の能見篤史以来となる、連続受賞だった。「成績を見たときに無理だろうとって感じだったので、びっくりです。うれしいです」と語った。自身初の開幕ローテ入りを果たした今季は、絶好調を継続。５月も４試合に登板し、１完封を含む３勝負けなしの防御率１・５