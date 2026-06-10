存在しない特許権の投資話をもちかけ、3000万円をだまし取った疑いで男2人が逮捕された。大阪市の技術開発会社の代表、長友栄機容疑者（60）と「日本サイクリング協会」の代表理事・長沢恵一容疑者（77）は2023年、男性2人から合わせて3000万円をだまし取った疑いが持たれている。長友容疑者の会社は特許権を持っていなかったが、2人は「協会が特許権を100億円で買う。申請に経費がかかるが、お借りできれば6億円渡す」などと言い