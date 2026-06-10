俳優の浜辺美波さんが6月8日、自身のインスタグラムを更新。高尾山登山や実家の愛猫とのひとときを報告しました。【写真を見る】【 浜辺美波 】「キノコ汁も染みました」高尾山登山を満喫実家の愛猫ジローとの “ツンデレ” 2ショットも話題に投稿では「最近は、高尾山登ったり、ご飯食べたり、ジローに嫌がられたりしてます」と綴り、複数の写真を公開。 高尾山では、「高尾山大見晴園地」の標柱が立つ展望台からの美し