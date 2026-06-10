TBS系「news23」でメインキャスターを務めるフリーアナウンサー小川彩佳は9日夜の放送で、開幕が迫るFIFAワールドカップ（W杯）北中米大会をめぐり、チケット代金や宿泊施設、交通手段などにかなりの価格高騰がみられることについて、「富裕層のための大会になってしまっている」と、懸念を示した。番組では、現地で観戦する場合にかかるさまざまな関連費用が高騰している実態を紹介。ニューヨークで観戦する場合の各種金額として