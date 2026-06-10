途上国の子どもたちの飢餓をなくす目的のチャリティイベント、WFPウォーク・ザ・ワールドが5月31日、大阪府吹田市の万博記念公園で開かれた。この日は1800人が参加。7万1000人分の給食に当たる約211万円の寄付金が集まった。開会式では国連WFP協会の安藤宏基会長（日清食品ホールディングス社長）が「このチャリティウォークは、子どもたちの未来に貢献している。少しでも役立っているということを考えながら、歩いてもらいた