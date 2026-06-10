サミットは5月29日、JR中野駅（東京都）の北西に「サミットストアパークシティ中野店」を開店した。三井不動産グループが手掛ける再開発エリアの商業・オフィス棟1階への出店で、世田谷区・中野区・杉並区のドミナントを強化する。駅からは少し分かりにくい立地だが、今年12月に中野駅の西口改札と南北通路、商業施設の「アトレ」がオープン予定で、29年度には駅と新店の入居ビルがペデストリアンデッキで接続される計画もあり