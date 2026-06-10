キリンビール福岡工場は5月30日から「キリン一番搾りエクスペリエンスツアー」を行っている。同ツアーでは通常の工場見学では伝えきれない「キリン一番搾り生ビール」の製造工程や歴史、醸造家の哲学などを深く知ってもらうことを目的としている。「一番搾り」にまつわる複数のエピソードの中から参加者自身が興味のあるテーマを選択できるカスタマイズ型の見学ツアー。キリンビールの醸造部門が受け継いでいる「醸造フィロソ