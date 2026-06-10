日本代表MF南野拓実が所属するモナコは現地６月９日、2026-27シーズンに着用する新ホームユニホームを発表した。サプライヤーはミズノ。今回のホームユニは、伝統のレッドとホワイトを基調とし、背面にはルイ?世（モナコの本拠地）の象徴的な９つのアーチが襟元のすぐ下に配置されている。モナコは公式サイトで、次のようにコンセプトを説明している。 「新ホームユニホームは、1960年にグレース公妃がデザインした55度の