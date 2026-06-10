元Sexy Zoneの中島健人さんのスタッフが運営するX（旧Twitter）アカウントは6月9日、投稿を更新。中島さんと俳優の鈴木福さんがラーメンを食べる姿を公開し、反響を呼んでいます。【写真】ラーメンを食べる中島健人＆鈴木福「2人ともカッコよすぎて画面割れる」同アカウントは「福くんとラーメンby 本人」とつづり、1枚の写真を投稿。中島さんと鈴木さんが、仲良くラーメンを食べる姿が写っています。放送中のドラマ『コンビニ兄