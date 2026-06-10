三木監督も厳しいチームのかじ取りを強いられた（C）産経新聞社楽天は6月10日、三木肇監督の休養を発表した。10日の巨人戦からは塩川達也ヘッドコーチが監督代行として指揮を執ることも明らかになった。 【関連記事】「マジ、バケモン何人いるんだ…」阪神ファンを“沈黙”させたSB打線の破壊力1試合6発で貯金10「圧倒的な力の差を感じる」「追いつかなきゃ」チームはここまで58試合で21勝36敗1分け、勝率.368、首位の西武