タレントの中川翔子さんは6月9日、自身のInstagramを更新。大親友からもらったスイカや、双子の息子たちとの写真を公開しました。【写真＆動画】中川翔子と双子の日常「スイカ美味しそう」中川さんは「小2からの大親友木村がママになって、お祝い返しにめちゃくちゃおいしいスイカをくれました嬉しい！」とつづり、18枚の写真と1本の動画を投稿。双子の息子たちとのスリーショットや、息子たちが遊んでいる様子などです。おいしそ