困っている私のそばを、何人もの大人たちが通り過ぎて行った。【育児体験談】幼い我が子を連れて外出していたら、中年の女性が…助けてくれたのはたった一人。若い男の子だけ。東京都在住の40代女性・Nさんからのおたより。＜Nさんからのおたより＞今から10年前くらいの出来事ですが、今でも鮮明に覚えています。まだ小さい子供たちを、自転車の前と後ろに乗せて出掛けていた時のことです。いつも停めている駐輪場がいっぱいで、少