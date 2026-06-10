10日、衆議院財務金融委員会において、ゴールドマン・サックス証券出身で中道改革連合の岡本三成議員が暗号資産に関わる詐欺について質問を行った。岡本議員は、2段階認証を設定していたにもかかわらずビットコインが盗まれたという最新のハッキング被害の相談事例を挙げ、国会で注意を呼びかけた。【映像】元ゴールドマン・サックス議員が明かすビットコイン盗難の手口紹介された事案は、まず本人のGoogleアカウントが乗っ取