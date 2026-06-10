タレントの辻希美（38）が8日、ブログを更新。「人間だもの…悩みます…し泣きます私も」と胸の内をつづり、注目を集めている。【映像】辻希美の家族写真や手作り弁当（複数カット）インフルエンサーとしても活躍する辻は、18歳の長女・希空さん、15歳の長男・青空さん、13歳の次男・昊空さん、7歳の三男・幸空さん、生後10カ月の次女・夢空ちゃん、5人の子どもを育てている。SNSでは家族との日常や母の日をお祝いしてもらった