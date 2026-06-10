１０日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）は一時、前日終値（６万５４１６円６３銭）に比べて１６００円超下落した。６万３７００円台で推移している。前日の米ハイテク株安の流れを引き継ぎ、東京市場でも日経平均への影響度が大きいＡＩ（人工知能）や半導体関連株の一角が売られている。日本銀行が６月の金融政策決定会合で利上げを決めるとの観測が強まり、国内の長期金利が上昇基調にあることも相場の重荷となっ