きょう午後、衆参両院の正副議長は与野党の代表者と協議し、皇族の数を確保するための「立法府の総意案」を取りまとめたい考えです。【映像】「立法府の総意案」とりまとめへ議長らは女性皇族が結婚後も皇室に残る案と、旧宮家の男系男子を養子に迎える案について、政府に法制化を求める内容でとりまとめる方針です。ただ立憲民主党は、養子案についてこれまでの経緯が「理解不能だ」などとして反対する姿勢を伝える見通しで