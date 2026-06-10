お笑いコンビ・見取り図が１０日、都内で行われた、不動産・住宅情報サービス「ＬＩＦＵＬＬＨＯＭＥ’Ｓ」による「賃貸管理のプロに聞く！夏の賃貸トラブル相談質」に出席。リリーは、フリーアナウンサー・今川菜緒との結婚後、初の公の場となった。登場から間もなく、司会から結婚を祝福されたリリーは「すいません本当に。まあ引き続きといいますか、これからも愛妻家タレントとしてやっていきたいと思います」と堂々宣言