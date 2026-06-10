ＮＴＴは１０日、光技術を使った次世代通信基盤「ＩＯＷＮ（アイオン）」の国際展開の加速に向け、日韓台の大手企業などと資産規模約８００億円の投資ファンド「アイオンＡＩファンド」を設立すると発表した。アイオンはＡＩ（人工知能）時代を支える日本発の通信インフラと期待されているが、実用化で苦戦しており、ファンドの設立で状況の打開を図る。今月設立するファンドは、米シリコンバレーと東京に拠点を置く。主な投資