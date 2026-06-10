国民民主党は10日、「国旗損壊罪」創設法案をめぐり、自民党から概要の説明を受け、修正協議を進めていく方針を決めた。高市総理大臣が実現に意欲を示す「国旗損壊罪」創設法案は9日、自民党の総務会で了承された。これに関し、国民民主党の古川国会対策委員長は10日の記者会見で、「きょう与党側、自民党から法案の説明を受けた。これから検討していく」と述べた。そして、「我々も国旗を尊重すべきだと思っているが、罪刑法定主