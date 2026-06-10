親の介護を長年続けていると、感謝の気持ちとしてお金を受け取ることがあります。しかし、相続が発生した後にきょうだいから「それは生前贈与だから相続分から差し引くべきだ」と言われると、納得できない人も多いでしょう。 実は、生前に受け取ったお金が相続に影響するかどうかは、そのお金の性質や受け取った経緯などによって異なります。また、介護に尽くした相続人の貢献を考慮する制度も存在します。 この記事