スポーツ庁・総務省の「スポーツを観る機会の確保及びスポーツ放映に関する検討会」第2回会合が10日に行われ、民放連の堀木卓也専務理事が、スポーツ放映をめぐる民放の現状と課題についてプレゼンテーションを行った。国民的スポーツ大会の放映権料・メディア権料が高騰する中、民放としての役割を強調する一方、WBCの日本国内配信権をNetflixが独占したことを受け、視聴者から地上波中継を求める声が多数寄せられている実情も明