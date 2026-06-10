ライブ配信アプリ｢17LIVE(イチナナ)」が8日から、ジェイフロンティア「もぎたて生スムージー」を紹介するライブコマースイベントを開催している。17LIVE、もぎたて生スムージーを紹介するライブコマースイベント開催○もぎたて生スムージーのWEBサイトモデル起用などのプライズこのライブコマースイベントでは、もぎたて生スムージーを17LIVE限定価格で販売。対象のイチナナライバーは自身のライブ配信やSNSなどで、その魅力や取り