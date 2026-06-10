俳優アン・チャンヒョンが芸能界引退を宣言した。アン・チャンヒョンは6月8日にSNSを更新。【関連】引退宣言の俳優、“小指切断”動画公開「それほど気にならない話かもしれませんが、きちんとお伝えしたくて文章を書きます」とし、「これまで歩んできた俳優としての道を止め、人々を救う消防士になろうと思います」と明かしている。引退理由については、「ただ人を助けたいという気持ちがあるだけです。消防士になれるまで挑戦を