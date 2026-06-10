ロイヤルグループが展開する「てんや」は、2026年6月11日から9月下旬まで、夏限定メニューを販売する。てんや初登場となる『冷や汁』にうどんを合わせた『てんや流 冷や汁うどん』や『鰹の冷やしそば』、てんやの夏の定番メニュー『たれづけ大江戸天丼』もラインアップする。また、2026年6月11日から、一部グランドメニューおよび商品価格の改定を実施する。『いろどり天丼』を終売し、新たに『元祖てんやの天丼』や『てんやの特上