【モデルプレス＝2026/06/10】スターバックス コーヒー ジャパンは、全国30店舗の「スターバックス ティー ＆ カフェ」にて6月17日（水）より、トロピカルな味わいで心と体を満たすティービバレッジ2種「パイン & ココナッツ フローズン ティー フロート」「クラフト アイスティー パイナップル コナ ポップ」を展開する。【写真】スタバ、パイン＆ココナッツの新作フロート◆都会のオアシスをテーマにした特別なティー体験サ