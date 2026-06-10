女優の南沙良が１０日までに自身のＳＮＳを更新。自然体なオフショットを公開した。南はインスタグラムに「対話」とだけつづると、写真を複数枚アップ。シャツ姿で笑顔を見せる様子やＴシャツに帽子を合わせたラフなコーディネートで食事を堪能する様子、黒のパーカー姿で「起きたら頭にメガネがささっていた」様子などを披露した。この投稿にファンからは「自然体な沙良ちゃん全部素敵で最高」「今日はかわいい表情がいっぱ