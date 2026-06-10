◆ファーム・リーグ巨人―西武（１０日・ジャイアンツタウンスタジアム）巨人は９日、ファームリーグ・西武戦のスタメンを発表した。５月２８日のヤクルト戦（Ｇタウン）で５回２失点と好投して初勝利を挙げた育成５年目右腕・花田侑樹投手が先発する。リチャード内野手が「４番・一塁」、浅野翔吾外野手が「６番・中堅」に入った。巨人のスタメンは以下の通り。【巨人】１番・遊撃小浜２番・左翼鈴木大３番・右翼皆川