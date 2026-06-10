お笑いコンビ「見取り図」のリリーが１０日、都内で行われた「ＬＩＦＵＬＨＯＭＥ’Ｓ賃貸管理のプロに聞く！夏の賃貸トラブル相談室」に出席した。リリーは５月２７日に、フリーアナウンサーの今川菜緒との結婚を発表して以来、初の公の場に登場。ＭＣから結婚を祝福されると会場からは大きな拍手。リリーも「ありがとうございます！」と頭を下げ、「引き続き愛妻家タレントとして頑張っていきたいと思います。今日もず