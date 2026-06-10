◆報知新聞社後援第７５回全日本大学野球選手権記念大会▽２回戦関大５―３北九州市大（１０日・東京ドーム）関大（関西学生）が北九州市大（九州六大学）を下し、準優勝した１９９１年以来の８強入りを果たした。身長１９０センチの３年生左腕・百合沢飛（たか）投手＝開星＝が先発で全国大会デビューを果たし、７回途中まで３失点と試合を作った。投球のほとんどを１４５キロ前後のストレートで押し、６回まで毎回の９奪