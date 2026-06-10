本格的な出水期に備え、長野市では10日、市の職員による避難所の開設と運営の訓練が行われました。長野市の川中島町公民館で行われた訓練には、災害発生時に避難所の開設などにかかわる市の職員約30人が参加しました。避難所での支援を迅速に行えるようにと、開設手順などを確認したほか、避難者を受け入れる訓練も行いました。参加者「受付は、さまざまな方が来るので、最初、戸惑ったんですけど、臨機応変に対応できればと思いま